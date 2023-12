Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas

Reaktionen nach Wahl Nach OB-Wahl in Pirna attackieren Freie Wähler Kretschmer und die CDU

18. Dezember 2023, 12:37 Uhr

Im zweiten Wahlgang ist in Pirna ein neuer Oberbürgermeister gewählt worden, der sich von der AfD als Kandidat aufstellen ließ. Damit hat zum ersten Mal die AfD, die in Sachsen als gesichert rechtsextremistisch gilt, eine Oberbürgermeisterwahl in Deutschland gewonnen. In Sachsen und Berlin sprechen politische Vertreter von "bitteren Signalen" und "fatalen antidemokratischen Tendenzen". Die Freien Wähler gehen Ministerpräsident Kretschmer an.