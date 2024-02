Eigentlich hat der Städtische Festsaal in Freiberg einen recht klar umfassten Aufgabenbereich, so steht es zumindest auf der Webseite der Stadt . Hier soll ein Raum sein für Vorträge, Tanzveranstaltungen, Betriebsfeiern, Tagungen und festliche Empfänge. Klingt zunächst wenig kontrovers. Doch an diesem Freitagabend ist die Stimmung vor dem Festsaal direkt auf dem Marktplatz der Stadt aufgeheizt.

Nach der Ankündigung des Diskussionsabends rief der Verein "Freiberg Grenzenlos" zu einer Kundgebung auf. Mit der Kundgebung, so die Organisatoren, wollte man ein Zeichen gegen die Verbreitung russischer Propaganda und gegen falsche Darstellungen des Krieges in der Ukraine setzen. Am Protest beteiligten sich auch Ukrainer und Ukrainerinnen sowie die Gruppierung "Freundeskreis der Ukraine in Leipzig".