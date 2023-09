Kulturhauptstadt 2025 Ideensuche für das Kosmos-Festival Chemnitz

Hauptinhalt

So groß das Bedauern darüber ist, dass es in diesem Jahr kein Kosmos-Festival in Chemnitz gibt, so groß ist auch der Wille, das Festival in Zukunft wieder auf die Beine zu stellen. Wie und mit welchen Inhalten, darüber wurde am Mittwoch auf der Kosmos-Konferenz in Chemnitz beraten.