Aus betrieblichen Gründen fallen Regionalexpress-Züge der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) zwischen Chemnitz-Siegmar und Zwickau von Montag an aus. Der reduzierte Fahrplan gelte "zunächst bis 5. November", teilte die MRB mit. Ein Sprecher sagte am Sonntag auf Anfrage von MDR SACHSEN, es gebe einen vorübergehenden Personalmangel wegen vieler Krankmeldungen und der Herbstferienzeit. Mit dem Verkehrsverbund Mittelsachsen sei deshalb vereinbart worden, von montags bis freitags in den sogenannten Hauptverkehrszeiten früh und nachmittags die Züge der Linie RE3 ausfallen zu lassen.

