Aufs Auto umgestiegen ist er am 1. September trotzdem. So, wie er, hätten das auch einige seiner Arbeitskollegen gemacht. Martin Strangfeld wünscht sich so schnell wie möglich ein Nachfolgeticket, worüber die Bundesregierung gerade diskutiert. "Neun Euro sind viel zu wenig. Bei 49 bis 69 Euro und allem, was unter 100 Euro im Monat kostet, würde ich mitgehen. Es muss einen spürbaren Unterschied beim Preis geben, damit viele vom Auto auf die Bahn umsteigen." Einstweilen ärgert sich Strangfeld über die "stressige Autofahrt", meist über die A4 Richtung Freiberg und Staus regelmäßig an Freitagen.