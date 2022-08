Reichenbachs Oberbürgermeister Raphael Kürzinger (CDU) sagte MDR SACHSEN, man wolle mit dem Schreiben "ein paar Signale nach Berlin senden", die man als Hilferuf von der Basis verstanden wissen will. "Wir sind nach wie vor abhängig von russischem Gas. Deswegen ist unser Signal: 'Setzt euch an den Verhandlungstisch, schaut zu, dass die Verträge wieder zum Laufen kommen, damit die Menschen und auch die Unternehmen in Europa eine ordentliche Energie- und Gasversorgung haben." Aufbauhilfe nach dem Ende des Krieges in der Ukraine sei nur mit einer gesunden Volkswirtschaft möglich.