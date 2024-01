In sieben der zehn Fälle habe die gemeinnützige private Organisation "National Center for Missing & Exploited Children" in den USA die Polizei über die Straftaten informiert, teilte die Polizeidirektion Zwickau mit. Soziale Medien wie Instagram, Snapchat oder Facebook seien per Gesetz verpflichtet, Bilder oder Videos von missbrauchten und ausgebeuteten Kindern an diese Organisation zu melden.