Schon am Donnerstag soll in "Dazzling Dan’s Fuselschleuder" die Post abgehen. Es ist eine Art Jetski-Anlage im Westernstyle in einem künstlichen Teich: "Diese Idee hatten wir schon lange in der Schublade liegen. Der Gast sitzt quasi in einem Fass, in dem früher Fusel gebraut wurde. Und der Gast kann selber interaktiv steuern, wie weit er mit dem Fass nach außen schwingt und wieder reinschwingt. Das macht Riesenspaß, absolut!"