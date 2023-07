Vor einer Asylunterkunft in Chemnitz hat ein Mann rechte Parolen gerufen. Wie ein Polizeisprecher am Sonnabend mitteilte, hatte der Deutsche am Freitagabend die Bewohner des Asylheimes auch rassistisch und fremdenfeindlich beschimpft. Der 31-Jährige sei stark alkoholisiert gewesen. Gegen ihn wird den Angaben nach wegen Volksverhetzung und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Ein 31-Jähriger ist von der Polizei in Chemnitz kurzzeitig in Gewahrsam genommen worden, weil er sich einer Anweisung widersetzte. (Symbolbild) Bildrechte: dpa