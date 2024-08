Bildrechte: Maria Radusch

Plauen 600 Kilometer Fahrt: Mutter sammelt Geld für Besuche bei unheilbar krankem Sohn

19. August 2024, 06:00 Uhr

600 Kilometer Fahrt für einen Krankenbesuch – vor dieser Herausforderung steht Maria Radusch aus Plauen, wenn sie ihren Sohn Pascal sehen möchte. Der 21-Jährige leidet seit Geburt an einem unheilbaren Gendefekt und muss rund um die Uhr betreut werden. Eine dafür geeignete Einrichtung fand die Familie aber nur auf der Insel Rügen. Weil niemand weiß, wie lange Pascal noch lebt, will die Familie ihn so oft es geht besuchen. Das fehlende Geld für die Besuche will Maria jetzt übers Internet sammeln.