Was ist die Reichspogromnacht? - In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 brannte es überall in Deutschland: Juden wurden überfallen und misshandelt, Synagogen standen in Flammen, Geschäfte, die Juden gehörten, wurden geplündert und zerstört.

- Doch weder Polizei noch Feuerwehr griffen ein. Polizisten und Schlägertrupps der Nationalsozialisten standen gaffend dabei oder machten mit.

- In dieser Nacht vor 84 Jahren wurde für alle Welt sichtbar: Die Judenhetze in Deutschland hatte einen schrecklichen Höhepunkt erreicht. Die Juden sollten endgültig aus Deutschland vertrieben werden. Die Betroffenen waren der Willkür des deutschen Staates und der Bürger ausgeliefert. Hanisauland.de (Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung)