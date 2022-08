Die Herzen vieler Automobilfans werden wieder höher schlagen: Die 19. SACHSEN CLASSIC geht an den Start. Die Route führt ab dem 18. August in drei Tagen von Zwickau über Oberwiesenthal nach Chemnitz. Rund 190 Teams in klassischen Autos aus den Baujahren 1924 bis 1999 und auch rund 40 historische Motorräder sind dabei. Das "rollende Fahrzeug-Museum" legt rund 580 Kilometer durch Sachsen und zum Teil auch im Nachbarland Tschechien zurück.

Am Donnerstag (18.08.) starten die rund 190 Oldtimer in Zwickau. Das erste Auto fährt um 12.01 Uhr auf dem Platz der Völkerfreundschaft los. Bildrechte: Motor Presse Stuttgart

Rollendes Fahrzeugmuseum und bekannte Gesichter

Das älteste Auto der 19. Sachsen Classic ist ein Cunningham V5 aus dem Baujahr 1924, das jüngste ein Porsche 911 Carrera von 1999. Zuschauer können bei der Tour klassische Autos von rund 30 verschiedenen Marken sehen. Bekannte Fahrer sind am Start, wie Christian Geistdörfer im Porsche 911 Carrera Targa (Baujahr 1988). Mit Geistdörfer an seiner Seite gewann Walter Röhrl seine beiden Rallyeweltmeistertitel. Matthias Kahle, der aus Sachsen stammende siebenfacher Deutscher Rallyemeister, startet mit einem Skoda 130 RS (Baujahr 1976). Der siebenfache Deutscher Rallyemeister Matthias Kahle fährt mit seinem historischen Skoda mit bei der SACHSEN CLASSIC 2022. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Hier können Sie die Fahrzeuge der Oldtimer Ralley sehen

Streckenverlauf - 19. SACHSEN CLASSIC Das "rollende Fahrzeug-Museum" legt rund 580 Kilometer durch Sachsen und zum Teil auch im Nachbarland Tschechien zurück. Bildrechte: MDR SACHSEN

Am Donnerstag geht es auf der ersten Etappe für die rund 190 Teams von Zwickau aus nach Meerane zur Steilen Wand und dann weiter zum Sachsenring, wo der Prüfungsklassiker der SACHSEN CLASSIC auf dem Programm steht.

Schon im vergangenen Jahr ein Highlight für die vielen Zuschauer der beliebten Oldimer-Ralley, die Etappe über die legendäre Steile Wand in Meerane. Bildrechte: Motor Presse Stuttgart

Am zweiten Tag (19. August) führt die Route am Morgen von Zwickau aus nach Culitzsch (Oldtimermuseum), Falkenstein (Classic Schuppen) und Schöneck (IFA Hotel) weiter nach Tschechien. Die Stationen im Nachbarland sind das Schloss Kynžvart, die Brauerei Chodovar und die Altstadt von Loket. Über den Fichtelberg führt die Strecke zum Etappenziel in Oberwiesenthal, der höchstgelegenen Stadt Deutschlands.

Auch das Nachbarland Tschechien ist wieder im Streckenplan eingetaktet. Oldtimer aus acht Jahrzehnten können Zuschauer der SACHSEN CLASSIC diesmal wieder erleben. Bildrechte: Motor Presse Stuttgart

Am Samstag, den 20. August, kommt das "rollende Museum" am Nachmittag ins Ziel nach Chemnitz. Die rund 190 Autos werden am Morgen in Oberwiesenthal starten und erreichen über die Pressnitztalbahn, Zschopau, Schloss Augustusburg, Freiberg, Oederan und Frankenberg (ZeitWerkStadt) das Chemnitzer Stadtzentrum. Ab etwa 15 Uhr werden die historischen Fahrzeuge am Rathaus erwartet.