In der Dippoldiswalder Außenstelle des Gymnasiums Altenberg gilt seit diesem Schuljahr die Vier-Tage-Woche. Jeden Mittwoch haben die Kinder und Jugendlichen keinen festen Stundenplan mehr, sagt Schulleiter Volker Hegewald. "Natürlich gehen die Schüler nach wie vor fünf Tage in der Woche zur Schule, aber ein Tag davon ist anders", so Hegewald.