Binnen weniger Stunden nach der Kündung wich der Schock einem ungeheuren Tatendrang. Christiane Weickert kontaktierte die lokale Zeitung und startete dort sowie über soziale Netzwerke einen Hilferuf für die Demenz-WG und alle anderen von Advita betreuten Pflegebedürftigen in Altenberg. Der Beitrag sei in den sozialen Netzwerken "fleißig geteilt" worden. Auch weitere Angehörige hätten nach Lösungen gesucht, erinnert sie sich. "Eines Tages stand dann der Mirko hier bei mir im Café."

Der 47-jährige hatte in den sozialen Netzwerken von der kurzfristigen Kündigung der Pflegeverträge mitbekommen. Er lebt seit fünf Jahren in Altenberg und betreibt selbst einen Pflegedienst in Dresden sowie die Betreuung einer Wohngruppe in Radebeul. Seit 1993 ist Mirko Junge in der Branche tätig. Schnell war klar, dass er den Pflegebedürftigen in Altenberg und deren Angehörigen mit seiner Expertise helfen kann.