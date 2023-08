Die Wanderwochen finden hier in regelmäßigen Abständen durch alle Jahreszeiten hinweg statt. Kerstin Wachmann von der Touristeninformation sagt, damit sollen Höhepunkte in der Wandersaison geschaffen werden. "Wir wollen die Urlaubsregion noch ein bisschen bekannter machen und Routen und Ziele zeigen, die vielleicht noch ein bisschen unbekannt sind."

Eines dieser Ziele: Die Biathlon-Arena, etwas außerhalb der Bergstadt. Dahin soll es an diesem Tag gehen. Gemeinsam mit Wanderleiter Rolf Friebel und Familie Kopp aus Karlsruhe mach ich mich auf den Weg. Der führt am Abfahrtshang und der Sommerrodelbahn vorbei aus der Stadt hinaus. Das erste Highlight: Der alte Schießstand.

Nach dem Ausflug in die Vergangenheit - es sollte nicht der letzte gewesen sein - geht es weiter in Richtung der neuen Arena. Wir laufen am Ufer des Galgenteich vorbei weiter hinaus aus der Stadt. Dabei kommen wir ins Gespräch: über den Wald, die dicken Heidelbeeren, die in diesem Jahr wachsen (es ist feucht genug) und über den Wintersport.