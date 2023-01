Wegen eines Messerangriffs auf einen Fahrkartenkontrolleur in Dresden im Oktober vergangenen Jahres ist gegen einen 24-Jährigen Anklage erhoben worden. Dem Mann werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Freitag mitteilte.

Der Angeklagte soll dem damals 34 Jahre alten Opfer nach einer Kontrolle vor der Haltestelle "Alter Postweg" in Dresden in die Hüfte und den Bauch gestochen haben. Dabei habe der Syrer nach Ansicht der Staatsanwaltschaft tödliche Verletzungen zumindest billigend in Kauf genommen.