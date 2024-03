Bildrechte: IMAGO / epd

AfD-Antrag angenommen Dresden: Stadtrat stimmt für Einführung von Bezahlkarten für Asylbewerber

22. März 2024, 12:57 Uhr

Eigentlich lautet das CDU-Credo für die Brandmauer gegen die AfD: Auf kommunaler Ebene arbeite man nicht zusammen. Der Landesverband in Sachsen gilt als erwiesen rechtsextremistisch. Im Dresdner Stadtrat kam es am Donnerstag aber zu einer Kollaboration. Die CDU-Fraktion stimmte einem Antrag der AfD, in Dresden vorzeitig eine Bezahlkarte für Asylsuchende einzuführen. So eine Karte ist auch auf Bundesebene geplant. Mit der Zusammenarbeit will sich nun auch CDU-Parteichef Merz beschäftigen.