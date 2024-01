Ist Plakatwerbung mit Gesicht des Satirikers Satire?

Richterin Krems fragte den beklagten Imker, wie erfolgreich denn der Absatz war. "Der Edeka-Leiter sagte anfangs: 'Ich glaube acht Gläser'. Die erste Aktion verlief weniger erfolgreich." Erst die Berichterstattung in Medien über Prozess in den vergangenen zwei Wochen habe Auftrieb gebracht. Aus einem Zeitungsartikel hatte auch Böhmermann von der Honig-Aktion erfahren und den Imker dazu aufgefordert, den Verkauf mit seinem Konterfei zu unterlassen. Doch der ging nicht darauf ein, versteht seine Aktion als Gegensatire - in der Art und Weise, wie das Plakat aussieht und wie auch im Onlineshop auf die Böhmermann-Show verwiesen werde.

Das sieht der Böhmermann-Anwalt Torben Düsing, anders. "Es geht um die Persönlichkeitsrechte. Der Kläger will nicht, dass man mit seinem Gesicht und Namen wirbt. Außerdem macht Herr Böhmermann geltend, dass er überhaupt keine Produktwerbung macht". Reaktion des Imkers: "Genau das ist der springende Punkt der Satire: Jeder weiß, dass Herr Böhmermann kein führender Käferexperte ist."

Richterin macht Einigungsvorschlag

An dem Punkt setzte auch der Einigungsvorschlag der Vorsitzenden Richterin an. Alle hätten doch genug anderes zu tun, meinte Heike Kremz und schlug als Verständigung vor, dass die Honigvermarktung sofort stoppt und Böhmermanns Seite anerkennt, dass der Verkauf nicht rechtswidrig sei. Der Imker solle sich überlegen, ob er aus der Böhmermann-Sendung herausgeschnitten werde und nicht noch länger in der ZDF-Mediathek zu sehen sein soll. "Also, kommt eine Einigung in Frage?" Prompte Antwort des Imker-Beistands: "Wir wollen die Entscheidung." Böhmermanns Anwalt: "Unser Ziel ist, dass die Werbung aufhört."