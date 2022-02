Doch wie kam dieses geheime Buch der britischen Regierung überhaupt nach Mainz? Ende der 50er Jahre verschenkten die Besatzungsmächte viele Bücher, erläutert Ines Grund, Leiterin der Bibliothek am Leibniz-Institut für Europäische Geschichte in Mainz. "Mit einer der ersten Geschenksendungen des Amerikanischen Generalkonsulats in München im Jahr 1960 ist auch 'The Bomber's Baedecker bei uns gelandet." Das zweibändige Werk der Zweiten Auflage sei sehr selten. Weltweit fänden sich nur wenige Exemplare, so in der "National Air and Space Museum Library" und der "Smithsonian Institution" in den USA sowie in den "National Archives" in Kew in Großbritannien.