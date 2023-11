Bildrechte: MDR SACHSEN/Duc Hai Le

NichtGenesenKids e.V. Kinder mit Long Covid: Dresdner Verein kämpft gegen das Vergessen

Hauptinhalt

24. November 2023, 13:46 Uhr

Corona und die Langfolgen sind zwar aus dem Licht der Öffentlichkeit geraten, doch viele Betroffene und deren Angehörige leiden weiter unter den teils gravierenden Spätfolgen. Zu ihnen gehört auch eine Familie aus Dresden. Die Mutter der inzwischen 14-jährigen Kalea hat einen Verein gegründet, damit betroffene Kinder nicht in Vergessenheit geraten. Sie nimmt auch an einem Kongress in Jena teil.