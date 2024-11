Man kann niemals das Risiko auf Null reduzieren. Man versucht es aber. Das haben wir gemacht. Marcus hat gesagt: 'Das Geld werde ich in meinem Haus bekommen, dann wisst ihr, wo ich wohne, wo ich gemeldet bin. Die Polizei kann auch da sein'. Das hörte sich sehr gut an. Es ging um 40.000 Euro. Das ist natürlich viel Geld, auch für mich ist es sehr viel. Im Vergleich zu 113,8 Millionen Euro Gesamtwert war es aber nicht so viel. Wir dachten: Niemand läuft mit 40.000 Euro davon und geht dafür vier, fünf Jahre in den Knast. Dann haben wir mit der Staatsanwaltschaft, der Polizei und den Leuten vom Museum darüber gesprochen. Wir fanden das Risiko akzeptabel. Das war ein guter Deal.

Ich bin mit Marcus im Diamantenviertel in Antwerpen rumgegangen und die Leute haben gesagt: 'Hey, Marcus, wie geht's dir?' Sein Name war bekannt. Ich dachte: "Ah, okay, er bringt mich zu Leuten, die ihn kennen und auch in sein Haus, zu seinen Nachbarn. So wusste ich, er wohnt hier. Marcus hat später in der Hotellobby mit den Leuten vom Museum geredet und so viele Dinge gesagt, dass auch die Museumsexperten dachten, er sitzt hier und weiß etwas über die Diamanten. Er wusste auch, dass die Polizei da ist.