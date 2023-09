An vielen Ständen können Interessierte mit den Macherinnen und Machern von MDR SACHSEN – Das Sachsenradio, dem MDR SACHSENSPIEGEL sowie dem Team der Online-Angebote des Landesfunkhauses ins Gespräch kommen. Im Radiozelt, im Kinozelt, im Autogrammzelt und im Kinderzelt gibt es verschiedene Aktionen.



An zahlreichen weiteren Ständen können sich Besucher aktuelle Podcasts von MDR SACHSEN anhören. Der Podcast "Augen zu und durch - Mit dem Öhrchen unterwegs!", der zeigt wie Blinde die Welt sehen, bringt sein besonderes Mikrofon mit. Das kann dann nach Herzenslust selbst ausprobiert werden.



Auch ein Blick in die Übertragungswagen von Funk und Fernsehen ist möglich. Den Blick hinter die Kulissen gibt es in den Studios von Fakt ist! und im virtuellen Studio, aus dem jeden Tag der MDR SACHSENSPIEGEL gesendet wird



Die Teams der Nachrichten und der Online-Redaktion werden gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern einen Ticker zum MDR SACHSEN-Funkhausfest gestalten.