+++ Henkel schließt letztes Werk in Ostdeutschland

Henkel ist vor allem durch sein "Persil" oder auch das Spülmittel "Pril" bekannt. In Deutschland betreibt der Konzern neben dem Werk in Heidenau Standorte in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. Eigenen Angaben zufolge beschäftigt das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf weltweit rund 48.000 Mitarbeiter, etwa 83 Prozent davon arbeiten außerhalb von Deutschland. Noch im August hatte der Konzern in einer Mitteilung von einer "starken Geschäftsentwicklung" berichtet.