Ab Donnerstag rechnet das Landeshochwasserzentrum damit, dass die Pegel in Schöna am Vormittag und in Dresden am Abend die Richtwerte der Alarmstufe 2 übersteigen werden. Für beide Orte bedeutet das ein Übersteigen der Fünf-Meter-Marke. Laut Prognose könnte der Pegel am Sonnabend in Dresden auf 5,71 Meter steigen. Für Schöna ist dann mit einem Wert von sechs Metern die Alarmstufe 3 vorausgesagt.