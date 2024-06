Weil dem Johannisfriedhof in Dresden Geld fehlt, verwildern viele denkmalgeschützte Gräber. Bis zu eintausend Grabpaten bräuchte es, um die herrenlosen Grabstellen zu pflegen, schätzt Friedhofsleiterin Beatrice Teichmann. "Grabpaten gesucht!", steht deshalb auf einem kleinen orangenen Schild neben einer Grabstelle. "Informationen erhalten Sie bei der Friedhofsverwaltung." Von diesen Schildern gibt es auf dem Friedhof einige. Sich selbst um alle zu kümmern, sei unmöglich. Es fehle schlicht das Geld. Und so verwildern laut Teichmann viele dieser Gräber. "Hier geht Kulturgut verloren", kritisiert sie. Damit steht der Johannisfriedhof nicht allein: "Jeder Zentralfriedhof hat dieses Problem."

Finanzielle Abhilfe ist nicht in Sicht – im Gegenteil. Rückläufige Einnahmen führen, zumindest bei vielen Dresdner Friedhöfen, zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Und auch die Stadt und der Freistaat Sachsen können nicht genügend Fördermittel stellen, um den Erhalt von Grabstellen zu sichern, bestätigt die Stadt Dresden auf Nachfrage von MDR KULTUR.

Doch die Probleme enden nicht mit dem Verfall alter Gräber und dem Verlust von Erinnerungsstätten: Friedhofskultur selbst ist gefährdet. Das zeigt sich auch in der Schließung von Friedhöfen, erklärt Tobias Pehle, Geschäftsführer des Kuratoriums Immaterielles Erbe Friedhofskultur: "Der Wert der Friedhöfe als Gemeinschaftsort, als Kulturort , ist den meisten Menschen nicht mehr bewusst".

Und: Friedhöfe bewahren Stadtgeschichte. Das gilt besonders für Dresden, so Friedhofsleiterin Teichmann, weil im Zweiten Weltkrieg große Teile der Stadt zerstört wurden: "Ich kann an originale Begräbnisstätten von Menschen treten, wo es in Dresden nur noch wenig Zeugnisse ihres Wirkens gibt."