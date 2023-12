Der Verbandschef sagte, die Inflation sei auch in den erzgebirgischen Werkstätten zu spüren. Rohstoffpreise, Löhne und Energie drückten die Bilanzen. "Höhere Produktionskosten müssen wir auf den Artikel umlegen", so Günther. Er ergänzt: "Wir bieten emotionale und sinnliche Produkte, da sind die Leute bereit, auch gewisse Mehrkosten mitzutragen." Die Holzkunst sei in diesem Jahr etwa fünf bis zehn Prozent teurer als im Vorjahr. Allerdings hatte es bereits im Vorjahr markante Preissprünge gegeben.



Nach Fachkräften gefragt, sagte Günther, es gebe in der Branche so viele Auszubildende wie schon lange nicht mehr. Was dennoch fehlt, seien Nachfolger in vielen alteingesessenen Handwerksfirmen. Wer Lust habe, in Seiffen eine Werkstatt zu übernehmen, sei willkommen, erklärte Verbandschef Günther.