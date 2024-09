Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Robert Michael

Wegen Eugenik-Aussagen Vertrauen erschüttert: Sachsens Kassenärzte wählen Chef Heckemann ab

04. September 2024, 21:32 Uhr

Der Begriff "Eugenik" steht für die Lehre der vermeintlich guten Erbanlagen. Die Nationalsozialisten verübten unter dem Deckmantel der "Eugenik" geschätzt 300.000 Morde an behinderten Menschen zum Zweck der vermeintlichen "Erb- und Rassenhygiene". Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen, Klaus Heckemann, hat mit Äußerungen von einer "humanen Eugenik" eine Welle der Empörung verursacht. Nun haben ihn die Kassenärzte in Sachsen ab sofort des Amtes entbunden.