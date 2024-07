Das Kultusministerium hat zum Schuljahresbeginn in Sachsen mehr als 1.000 Lehrkräfte neu eingestellt. Die meisten Lehrer und Lehrerinnen werden an den Gymnasien und Grundschulen arbeiten.

Laut Kultusminister Christian Piwarz (CDU) hätte man gern mehr Pädagogen eingestellt, wenn es mehr Bewerbungen gegeben hätte. So wurden fast alle der ausgebildeten Lehrer, die sich beworben haben, auch genommen. Jede vierte Bewerbung kam von außerhalb, also aus anderen Bundesländern, hieß es. 140 der neuen Lehrerinnen und Lehrer sind sogenannte Seiteneinsteiger. Sie haben in den vergangenen Monaten ihre Einstiegsqualifikation absolviert und beginnen nun zu unterrichten.