Eine andere derzeit laufende Petition richtet sich gegen den lila Teddybären auf dem Weihnachtsmarkt der Dresdner Hauptstraße. In den vergangenen zwei Jahren wurde der leuchtende Riesenteddy auf dem Jorge-Gomondai-Platz aufgestellt. In der Begründung heißt es dazu, der lila Teddybär stehe im Kontrast mit typischen weihnachtlichen Elementen. Er beeinträchtige das harmonische Gesamtbild des Weihnachtsmarktes und das Erlebnis der Besucher. Am Samstagnachmittag hatten sich 105 Menschen der Petition angeschlossen und online mitgezeichnet.



Doch gibt es auch eine Petition für den lila Teddybären. Am Samstagnachmittag hatten sich 54 Menschen dieser Petition angschlossen - allerdings fordern die Petentinnen und Petentin, dass der Teddy in prominenter Lage auf dem Dresdner Striezelmarkt aufgestellt werden soll. In den vergangenen beiden Jahren sorgte der leuchtende Bär für allerhand Gesprächsstoff, auch weil er mehrfach Randalierern zum Opfern fiel und beschädigt wurde.