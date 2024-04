Der Friedenspreis Dresden geht in diesem Jahr posthum an Alexej Nawalny. Das teilten die gleichnamige Initiative, das Staatsschauspiel Dresden sowie das Ökumenische Informationszentrum mit. Seine Witwe, Julija Nawalnaja, werde die Auszeichnung am 12. Mai im Schauspielhaus Dresden entgegennehmen. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Weitere Informationen wollen die Initiatoren am kommenden Montag bekannt geben.

Tod in sibirischem Straflager

Der russische Oppositionspolitiker Nawalny war am 16. Februar in einem Straflager am Polarkreis in Sibirien gestorben. Es wurde nicht unabhängig geklärt, ob der 47-Jährige wegen der Haftbedingungen starb oder getötet wurde.

Nawalny war seit Langem ein politischer Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er saß seit 2021 in Russland in Lagerhaft. 2020 überlebte er einen Giftanschlag. Nach seiner erfolgreichen Behandlung in Deutschland war er nach Russland zurückgekehrt. Dort wurde Nawalny sofort verhaftet und unter anderem wegen "Extremismus" zu 19 Jahren Straflager verurteilt.

Preis für Frieden und Völkerverständigung