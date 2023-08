Mit der Veranstaltungsreihe "Kanzlergespräch" tourt Bundeskanzler Olaf Scholz seit Juli 2022 durch die Republik. In unregelmäßigen Abständen stellt er sich dabei den Fragen der Bürgerinnen und Bürger und will auf diese Weise in Erfahrung bringen, was die Menschen in Deutschland bewegt. Lea Wengel aus Erfurt bewegt vor allem die Klimafrage. "Herr Scholz ist 2021 als sogenannter Klimakanzler angetreten und ich frage mich, welche Maßnahmen die Bundesregierung dabei umsetzt und ob er glaubt, dass das ausreichend ist", führt die 31-Jährige aus. Ein Thema das in dem 90-minütigen Abend zu kurz kommen wird.