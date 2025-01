Das Ballett der Semperoper feiert in diesem Jahr sein 200-jähriges Bestehen. Mit einem Begleitprogramm und besonderen Inszenierungen erinnert das Dresdner Opernhaus in dieser Saison an die wechselvolle Geschichte des Balletts. Den Auftakt ins Jubiläumsjahr macht am 24. Januar die Choreografie "Nijinsky".

Nach Angaben der Semperoper Dresden lässt sich die Gründung des heutigen Semperoper Balletts auf den Tag genau festschreiben: Am 1. April 1825 wurden drei Tänzerinnen fest am Dresdner Hoftheater engagiert – der Beginn für ein festes Ballettensemble, das der damalige Musikdirektor Carl Maria von Weber durchsetzte.

Das Stück "Nijinsky" von Choreograph John Neumeier wird als Hommage an das Ballett-Jubiläum erstmals in Dresden aufgeführt. Der us-amerikanische Choreograph John Neumeier nähert sich darin dem weltberühmten russischen Tänzer Vaslav Nijinsky (1889–1950) an. Nijinsky tanzte auch auf der Bühne der Semperoper: Mit dem Ballettensemble "Ballets Russes" gastierte er in den Jahren 1912/13 in Dresden.