Damit fing alles an: Bruckners 8. Sinfonie war quasi das Hochzeitsgeschenk von Christian Thielemann an die Sächsische Staatskapelle. Selbst fünf Jahre später sprach er noch immer von einem Flitterwochen-Gefühl. Überhaupt war – in der Öffentlichkeit – immer gern von Harmonie und Vertrautheit die Rede.

Für Thielemann sei die Verbundenheit zur Semperoper von Beginn an sehr groß gewesen, erzählt er. "Es war sowas wie Liebe auf den ersten Blick. Das war auch mit dem Orchester so, und wir verstehen uns nach wie vor wunderbar." An dem Hause schätze er die wunderbare Akustik, das fabelhafte künstlerische Personal sowie das Weltklasse-Orchester und -Chor. "Auch das rein Optische ist nicht zu verachten", so der Dirigent.