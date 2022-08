Wie gut kann man in Dresden Obst sammeln?

Dafür werden wir an einigen Sträuchern am Wegesrand fündig. Die ersten Brombeeren und Hagebutten wandern in unseren Korb. An einer Stelle entdecken wir einen dicht umwucherten Trampelpfad, der viel Essbares verspricht. Hier konnten die Gewächse relativ unbehelligt in die Höhe schnellen, wodurch ihre Früchte ohne Leiter für uns unerreichbar sind. Wir lassen den Pulvermühlenpark hinter uns.