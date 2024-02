Am Sonnabend ist der Dresdner Hauptbahnhof ab 4:15 Uhr einen Tag lang komplett für den Zugverkehr gesperrt. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, finden an diesem Tag umfangreiche Arbeiten an Signalanlagen statt. Reisende müssen sich auf Ersatzverkehr mit längeren Fahrzeiten einstellen. Die Züge enden am Sonnabend an den Bahnhöfen Dresden-Neustadt, Dresden-Reick, Dresden-Friedrichstadt und Klingenberg-Colmnitz. Von dort fahren Ersatzbus ins Dresdner Zentrum zum Hauptbahnhof.