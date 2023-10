Weil in Bad Schandau ein elektronisches Stellwerk in Betrieb genommen wird, fallen im Raum Dresden in den nächsten Tagen verschiedene Züge aus. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Demnach sind mehrere Verbindungen zwischen dem 17. und 27. Oktober betroffen, darunter die EC-Züge zwischen Dresden und dem tschechischen Děčín. Ersatzbusse werden laut der Deutschen Bahn eingerichtet.