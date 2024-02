14:40 Uhr | Botschaft für die Gegenwart

Den Sinn der Gedenkveranstaltungen auf Dresdens Friedhöfen hat Ingo Flemming vom Volksbund der Deutschen Kriegsgräberfürsorge Dresden mit einer Warnung im Anblick des Kriegs gegen die Ukraine in Europa verbunden. Jeder sollte sich der Gefahren bewusst sein, die sich ergeben, wenn man sich passiv verhalte, wegdrehe oder in der Ukraine-Unterstützung ermüde. Es dürfe nicht wieder das passieren, was vor 79 Jahren in Dresden geschehen sei, betonte Flemming bei MDR SACHSEN.

Die Botschaft sollte sein, sich bewusst zu machen, welches Leid Krieg und Gewalt erzeugt. Ingo Flemming Volksbund der Deutschen Kriegsgräberfürsorge Dresden

14:15 Uhr | Gegenprotest zu "Querdenkern"

Auf dem Neumarkt haben sich ein Dutzend Menschen zu einer spontanen Gegendemo zusammengefunden, die sich gegen die Instrumentalisierung der Opferzahlen in den "Querdenker"-Reden zu Füßen des Luther-Denkmals wendet und laut Musik abspielt. Nach einigen Minuten ist diese Demo verboten worden, berichten MDR-Reporter.

13:33 Uhr | "Querdenker" zweifeln Opferzahlen an

Am Neumarkt in Dresden haben ein paar Dutzend Teilnehmende rund um den Dresdner "Querdenker"-Chef Marcus Fuchs den Gedenktag für ihre Zwecke instrumentalisiert. Während der Kundgebung wurde die von einer Historikerkommission ermittelte Zahl von 25.000 Opfern - die während der Bombardierung Dresdens umkamen - angezweifelt. Diese sei viel höher, behauptete der Redner auf der "Querdenker"-Veranstaltung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

12:58 Uhr | Kränze und Blumen niedergelegt

Auf mehreren Friedhöfen in Dresden ist am Vormittag an die Opfer der Bombardierung erinnert worden. Vertreterinnen und Vertreter der Stadt und des Landes Sachsen haben auf dem Heidefriedhof sowie dem Nordfriedhof Blumen und Kränze niedergelegt. Die meisten dort begrabenen Opfer waren Feuerwehrleute, Schutzpolizisten und Soldaten. Traditionell wird mit weißen Rosen an die Toten erinnert. Bildrechte: MDR

Dem Landespolizeipräsidenten Jörg Kubiessa war in seiner Rede wichtig, die Perspektive in Zeit von 1945 zu führen, "dass dieser Angriffskrieg von dem nationalsozialistischen Deutschland ausgegangen ist und gleichwohl hier auch Menschen mit Gesichtern, mit Familien beerdigt worden sind." Man müsse sich die Frage stellen, in welchem Kontext diese Menschen damals tätig gewesen seien. Kubiessa ist auch der Fakt wichtig, dass mit der Bombardierung auch die Deportation von Jüdinnen und Juden aus Dresden beendet worden sei, sagte er MDR SACHSEN.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Matthias Rietschel

12:35 Uhr | OB Hilbert: "Gedenken nicht Ewiggestrigen überlassen"