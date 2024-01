Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael

Debattenabend Botschafter in Dresden: "Erschöpft sein kann sich die Ukraine nicht leisten"

31. Januar 2024, 10:17 Uhr

Seit zwei Jahren kämpft die Ukraine gegen Russlands Invasion und Krieg. Wie halten das die Menschen aus? Was sollen Geflüchtete tun: Arbeiten in Sachsen oder heimkehren? Was ist mit Frieden? Bei einem Debattenabend in Dresden haben sich Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig und der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, darüber ausgetauscht. Die Zuhörenden im vollen Hörsaal der TU hatten viele Fragen.