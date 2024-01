Die offizielle Kranzniederlegung zum "Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus" am Sonnabend in Freital ist abgesagt. Wie die Stadt am Freitagmittag mitteilte, könne man die Sicherheit der Veranstaltung und der Teilnehmenden nicht gewährleisten.

Die geplante Freitaler Veranstaltung zum Holocaust-Gedenktag hatte eine große Debatte ausgelöst. Die Gedenkrede zur Kranzniederlegung der Stadt am Mahnmal hätte in diesem Jahr turnusgemäß ein Redner der AfD halten sollen. Ein Landtagsabgeordneter war im Gespräch, wer genau blieb unklar. Dagegen gab es scharfe Kritik in Freital, aber auch vom Internationale Auschwitz Komitee. Am Donnerstag bezeichnete Rumberg die Kritik an der geplanten AfD-Rede noch als "aktuell aufgetauchte Befindlichkeiten".



Der Ältestenrat des Freitaler Stadtrats hatte sich auf einer Sondersitzung darauf verständigt, am AfD-Redner festzuhalten. In der Konsequenz habe es diffuse Bedrohungen und Beschimpfungen gegenüber Teilnehmern und unbeteiligten Mitarbeitern im Rathaus gegeben, so Oberbürgermeister Rumberg.