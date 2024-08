In Dohna bei Dresden sind am Mittwoch Wahlkampfhelfer der Linken beschimpft und mit einer Machete bedroht worden. Wie die Partei mitteilte, hatte ein Unbekannter am Nachmittag die Gruppe mit den Worten "Verpisst Euch, sonst hack ich euch den Kopf ab" beschimpft. Anschließend habe er die fünf Wahlkampfhelfer mit einer Machete verfolgt. Die Gruppe habe fliehen können und Anzeige erstattet, hieß es.

Susanne Schaper, Landesvorsitzende der Linken in Sachsen sagte, man sei in engem Austausch mit den Bedrohten und sorge für die bestmögliche Unterstützung. "Wie kann es sein, dass eine Gruppe Wahlkämpfender am helllichten Tag mit einer Machete bedroht wird, weil sie sich demokratisch einbringen? Wenn der demokratische Wettstreit nur noch mit Polizeischutz möglich ist, dann sollte uns das ernsthaft Sorgen bereiten", so die Landesvorsitzende.