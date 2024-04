In einem Waldgebiet zwischen Langenhennersdorf und Pirna-Krietzschwitz hat es gebrannt. Wie der Brandamtsrat der Stadt Pirna, Peter Kammel, auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, stand am Montagvormittag ein rund 800 Quadratmeter großes Areal unterhalb vom Steinberg in Flammen. "Das Ausmaß des Feuers war weniger dramatisch, aber der Ort war schwer zugänglich", erklärte Kammel. Dennoch konnte die Feuerwehr den Brand durchs schnelles Eingreifen bereits gegen Mittag löschen.

Bildrechte: Marko Förster