Sachsens größtes Osterei steht in Freital

Es ist Sachsens größtes Osterei und etwa sechs Meter hoch. Es steht inmitten einer Osterlandschaft im Freizeitpark. Betreiberangaben zufolge wurde es vom Dekorationsteam in Handarbeit aus Draht und meterlangen Stoffbahnen hergestellt. Das XXL-Osterei ist Teil der Osterausstellung "Osterhausen", in der unter anderem Osterbräuche aus aller Welt vorgestellt werden. Die Ausstellung ist noch bis zum 7. April zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Bis zum Weltrekord fehlen dem Freitaler Riesen-Osterei jedoch noch einige Meter. Laut der Rekorddatenbank "Guinnessworldrecords" liegt der Rekord für das größte dekorierte Osterei bei 16,72 Meter Höhe, mit einem Durchmesser von 10,88 Metern. Es wurde im vergangenen Jahr in der südbrasilianischen Stadt Pomerode als Teil des jährlichen Osterfestivals kreiert. Die Stadt wurde vor 160 Jahren von deutschen Einwanderen gegründet. Noch heute werden dort deutsche Traditionen und Bräuche bewahrt.

Das sächsische Riesen-Osterei ist auch kleiner als das größte Schokoladen-Osterei. Der Rekord liegt bei 10,39 Metern für ein Ei aus Italien. Es hatte an seiner breitesten Stelle einen Umfang von 19,6 Metern. Das Schoko-Ei wurde im Jahr 2011 in einem italienischen Einkaufszentrum ausgestellt. Wer beim Verzehr des 7.200-Kilo-schweren Schokoladenwunders helfen durfte, ist nicht bekannt.

Ein anderes Riesen-Osterei erfreut derzeit Schaulustige in der tschechischen Grenzstadt Jablonné v Podještědí, südlich des Zittauer Gebirges in der Region Liberec. Es ist etwa drei Meter hoch. 324 Meter Bänder und 320 Meter Draht sowie zahlreiche Weidenruten wurden dafür verwendet. Laut einem Bericht der Sächsischen Zeitung wurde es in 80 Stunden "Feierabendarbeit" von regionalen Bastlern gefertigt.