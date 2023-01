Sogenanntes Totholz hat im Nationalpark Sächsische Schweiz nicht zu einer verstärkten großflächigen Ausbreitung des Waldbrandes im vergangenen Sommer beigetragen. Zu diesem Schluss zumindest kommt eine Studie , die das sächsische Umweltministerium am Dienstag vorgestellt hat. Reisig zwischen den Bäume habe aber dazu geführt, dass Bodenfeuer länger anhielten. Wochenlang kämpften Feuerwehrleute 2022 gegen Waldbrände in unwegsamem Gelände. Schnell kam der Vorwurf auf, dass die fehlende Waldbewirtschaftung im Nationalpark die Waldbrände begünstigt habe.

Dem widerspricht aber das Gutachten von Michael Müller, Professor für Waldschutz an der TU Dresden. Zudem seien die für Rettung und Brandbekämpfung ausgewiesenen Wege weitgehend ohne Hindernisse benutzbar gewesen. "Lediglich am Großen Zschand war ein Weg planmäßig gesperrt", resümiert das Ministerium. Dort sei aber ein Alternativweg ausgewiesen gewesen. "Zusammenfassend stellt das Gutachten fest, dass sich unter gleichen Bedingungen Brandverläufe im Nationalpark und in bewirtschafteten Wäldern nur wenig unterscheiden würden", so das Ministerium.