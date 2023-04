Bei einem Verkehrsunfall im Kirnitzschtal in der Sächsischen Schweiz ist am Dienstag eine 83 Jahre alte Frau gestorben. Sie saß als Beifahrerin in einem Personenwagen, der laut Lagezentrum der Polizei in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Der 85 Jahre alte Autofahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.