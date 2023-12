Nach 22 Jahren als Stadtoberhaupt will Berger nun für die Freien Wähler in den Landtag einziehen. Das würde für ihn wirtschaftlich wahrscheinlich einen Verlust bedeuten und er könne sich auch gut vorstellen, Oberbürgermeister zu bleiben, sagte Berger. Aber: "Irgendwann ist das Maß einfach voll. Wir müssen jetzt Verantwortung übernehmen."

Die Menschen hätten das Vertrauen in das jetzige Parteiensystem und in den Staat insgesamt verloren, meinte Berger. Auch er selbst geht hart ins Gericht: Die CDU sei politisch entkernt, bestehe aus "Parteisoldaten", die SPD verkörpere keine Inhalte mehr, die Linke hätte es sich in der Oppositionsecke bequem gemacht und die Grünen würden zeigen, wohin Ideologie führe, so Berger.