Der Waldbrand in der Sächsischen Schweiz nahe der Basteibrücke ist gelöscht. Ein Sprecher der Rettungsleitstelle Dresden sagte am Dienstagmorgen MDR SACHSEN, der Einsatz sei beendet. Montagnacht war der Brand gemeldet worden. Etwa 115 Einsatzkräfte aus 13 umliegenden Ortsfeuerwehren waren laut Landratsamt bis Montagabend mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Freiwillige Feuerwehr Rathen teilte auf Facebook mit, am Dienstagmorgen nochmals zu Kontrollen an die Brandstelle zu fahren. Die Feuerwehrleute waren nach eigenen Angaben zuvor 19 Stunden im Einsatz. Ein Sprecher des Landratsamtes in Pirna sagte am Dienstagvormittag, mit einer Brandwache soll ein mögliches Wiederaufflammen des Waldbrandes verhindert werden. Es sei möglich, dass im Erdreich noch Glutnester unentdeckt sind.