Der Nationalpark Böhmische Schweiz grenzt unmittelbar an die Sächsische Schweiz auf deutscher Seite. Erschwert werden die Löscharbeiten durch das schwer zugängliche Gelände. Die Rauchwolke ist aus großer Entfernung zu sehen.



Am Abend drehte sich der Wind, so dass die Rauchschwaden jetzt elbabwärts in Richtung Dresden ziehen. "Es ist mit Brandgeruch im gesamten Gebiet Sächsische Schweiz von Schmilka, Bad Schandau, Königstein, Pirna wahrscheinlich auch bis Dresden zu rechnen", so ein Reporter.

Die Rauchsäule des Brandes im Nationalpark Böhmische Schweiz ist kilometerweit zu sehen. Bildrechte: Marko Förster