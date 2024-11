Die Dresdner Musikfestspiele haben ihr neues Programm für 2025 vorgestellt.

Unter dem Motto "Liebe" sind rund 60 Konzerte geplant – von Klassik, über Pop bis Jazz.

Die diesjährige Festivalausgabe war die bisher erfolgreichste.

Eine Botschaft der Verständigung wollen die Dresdner Musikfestspiele in der kommenden Saison senden: Die 47. Ausgabe des renommierten Klassik-Festivals steht unter dem Motto "Liebe", wie die Veranstalter am Dienstag in Dresden mitteilten. Damit widme man sich "einem Thema, das uns seit Menschengedenken bewegt und inspiriert hat", sagte Intendant Jan Vogler. "Wir thematisieren die Liebe als Antwort auf Hass, Gewalt und Gleichgültigkeit", erklärte er.

Vielseitiges Programm in Dresden angekündigt

Die Musikfestspiele setzen auch bei ihrer kommenden Auflage auf Vielseitigkeit. Vom 17. Mai bis 14. Juni 2025 sind insgesamt 61 Konzerte an 24 verschiedenen Spielorten geplant. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf internationale Spitzenorchester aus den USA, Asien und Europa freuen. So wird das berühmte japanische Spitzenensemble NHK Symphony Orchestra unter der Leitung von Fabio Luisi in Dresden erwartet und auch das Eröffnungskonzert bestreiten.

Weitere Höhepunkte sind die konzertante Aufführung von Richard Wagners "Siegfried" mit dem Dresdner Festspielorchester und dem Orchester Concerto Köln unter der Leitung von Kent Nagano sowie ein Auftritt der Fado-Sängerin Mariza.

Von Ronan Keating bis Lars Eidinger

Doch nicht nur Klassik-Fans kommen bei den Musikfestspielen in Dresden auf ihre Kosten. Auf dem Programm steht etwa auch ein Open-Air-Konzert mit Popsänger Ronan Keating. Zudem werden Max Herre und Joy Denalane sowie die japanische Jazz-Pianistin Hiromi in Dresden zu Gast sein. Der Schauspieler Lars Eidinger liest Liebesgedichte.

Bereits im Vorfeld der Musikfestspiele am 9. Mai 2025 ist ein "Konzert für den Frieden" des Israel Philharmonic Orchestra und der Münchner Philharmoniker in der Dresdner Kreuzkirche geplant.

Wir thematisieren die Liebe als Antwort auf Hass, Gewalt und Gleichgültigkeit. Jan Vogler, Intendant

Besucherrekord bei Dresdner Musikfestispielen 2024

Die Dresdner Musikfestspiele sind eines der größten und renommiertesten Klassik-Festivals in Europa. Seit 1978 finden sie jährlich zwischen Mai und Juni in der sächsischen Landeshauptstadt statt. Der Cellist Jan Vogler ist seit 2008 Intendant der Festspiele. Im Jahr 2024 kamen rund 65.000 Besucherinnen und Besucher in die 60 Veranstaltungen des Festivals. Die Auslastung lag bei 93 Prozent. Die Festivalmacher stuften die diesjährige Auflage als bislang erfolgreichste in der Festival-Historie ein.