An der "Offizierschule des Heeres" in Dresden ist am Donnerstag an die Gründung der Ausbildungsstätte erinnert worden. Zahlreiche Gäste haben das Jubiläum mit Reden, Musik und einem Empfang gefeiert. Die Offizierschule war vor 50 Jahren in Hannover eröffnet worden und zog 1998 nach Dresden um. Dem Umzug auf ein 40 Hektar großes Areal im Norden der Stadt ging eine politische Entscheidung voraus. Dafür wurde die denkmalgeschützte Albert-Kaserne nach den Angaben des Bundesverteidigungsminsteriums für damals 275 Millionen D-Mark umgebaut.