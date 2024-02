Im Prozess gegen zwei mutmaßliche Schleuser hat einer der beiden Angeklagten zum Auftakt am Dienstag ein Geständnis abgelegt. Wie eine MDR-Reporterin aus dem Landgericht Dresden berichtete, gestand der 23 Jahre alte Gasan P., insgesamt an sechs Schleuserfahrten beteiligt gewesen zu sein. Die Fahrten habe er mit verschiedenen Komplizen ausgeführt. Die Schleuserfahrt mit dem mitangeklagten 24 Jahre alten Said S. im vergangenen Jahr, sei die erste gemeinsame Fahrt der Männer gewesen. Zu weiteren Details der illegalen Fahrten verweigerte Gasan P. die Aussage. Ob Said S. noch am Dienstag vernommen wird, ist noch unklar.

